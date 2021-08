Anderlecht-trainer Kompany: ‘Vitesse past qua profiel wel in het Belgische voetbal’

ARNHEM - Trainer Vincent Kompany staat in Arnhem voor een zware opdracht als trainer van Anderlecht. De Belgische voetbalgrootheid moet de gevallen topclub voor het eerst in drie jaar naar een Europese groepsfase leiden. Daarvoor moet Vitesse verslagen worden. ,,Zij zijn top vier waardig.”

Er staan zes landstitels achter zijn naam. Hij heeft in vrijwel alle grote Europese stadions gespeeld. Zaterdag wordt er zelfs een standbeeld van hem onthuld voor het Etihad stadion van de Engelse topclub Manchester City.



Vincent Kompany (35) is een ‘heel grote meneer’ in het Belgische en Britse voetbal.

‘Gevoel van een bekerwedstrijd’

Maar de realiteit is vooral dat hem donderdag in stadion GelreDome een zware opdracht wacht. Als trainer moet hij Anderlecht na het gelijkspel van vorige week (3-3) langs Vitesse loodsen om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Na twee jaar zonder Europees voetbal smacht de gevallen topclub naar een succesje.



,,Ik heb het gevoel van een bekerwedstrijd”, zegt Kompany. ,,Beide teams zullen moeten winnen door de nieuwe regels van dit seizoen (uitgoals tellen niet langer dubbel, red.). Ons doel is dus heel duidelijk.”

Quote De perceptie is altijd dat wij de favoriet zijn, ook al zegt de realiteit op dat moment iets anders. Vincent Kompany, trainer Anderlecht

‘Exact wat ik had verwacht’

Dat Vitesse en Anderlecht aan elkaar gewaagd zijn, werd vorige week duidelijk. De Belgen waren de eerste helft sterker, maar voorkwamen op het nippertje een nederlaag. Na de late gelijkmaker verprutsten ze diep in blessuretijd zelfs nog de kans op een zege. Lior Refaelov miste een strafschop.



,,Vitesse was exact de ploeg die ik had verwacht”, vertelt Kompany. ,,Ze spelen met een hoge intensiteit, agressief en zijn fysiek sterk. Qua profiel past Vitesse wel in het Belgische voetbal. Dan zouden ze zeker bij de top vier horen.”

Vrij

In tegenstelling tot Vitesse heeft Anderlecht de afgelopen week in alle rust toe kunnen werken naar de return in Arnhem. De Belgen kregen vrij vanwege de grote belangen die er op het spel staan.



,,Dat is in mijn ogen geen groot voordeel. Vitesse zal de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Willem II (0-3 nederlaag, red.) eerder als een nadeel hebben ervaren. Nu hebben ze voldoende rust gehad.”

‘Status hoort erbij’

Volgens Vitesse-trainer Thomas Letsch is Anderlecht nog altijd de favoriet, ondanks het thuisvoordeel voor de Arnhemmers. Kompany is dat niet anders gewend.



,,Dat is de realiteit waar een club als Anderlecht mee moet leven. De perceptie is altijd dat wij de favoriet zijn, ook al zegt de realiteit op dat moment iets anders. Die status hoort bij de naam Anderlecht. Daarvoor moeten wij ons niet verstoppen.”