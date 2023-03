Arcus terug in basis Vitesse, Cocu tevreden over nieuw strijdplan

De enige wijziging is de terugkeer van Carlens Arcus in het Arnhemse elftal. De rechtsback was de laatste twee wedstrijden geschorst, na zijn rode kaart tegen FC Utrecht (2-0 zege). De terugkeer van de Haïtiaan zou ten koste gaan van Ryan Flamingo.

,,Nu vrijwel iedereen fit is, moeten we keuzes maken”, zegt Cocu. ,,Daar ben ik wel blij mee. Het leidt tot scherpte en een gezonde concurrentiestrijd binnen de selectie.”

Bero in de spits

Cocu kiest tegen AZ vermoedelijk voor hetzelfde strijdplan als tegen Ajax. Dat betekent dat middenvelder Matus Bero weer als spits fungeert, met Marco van Ginkel vlak achter hem als meest aanvallende middenvelder.

,,We stonden als team erg goed”, zegt Cocu. ,,Ajax had heel veel moeite om kansen te creëren en in veel delen van de wedstrijden waren wij gevaarlijk aan de bal. Ajax was net iets effectiever uit standaardsituaties, maar we deden wat betreft andere statistieken niet voor ze onder. We waren teleurgesteld over het resultaat, maar niet wat betreft de uitvoering van het plan.”

Zware serie wedstrijden

De thuiswedstrijd tegen AZ is het tweede zware duel in een reeks van vier. Volgende week zaterdag wacht op het Kasteel eredivisie-verrassing Sparta, een week volgt in GelreDrome de confrontatie met PSV.

,,We moeten, zoals elke wedstrijd, op de toppen van ons kunnen zijn”, stelt Cocu. ,,Als dat het geval is, zijn we in staat om goede resultaten te behalen. Dat hebben we dit seizoen al laten zien, bijvoorbeeld bij Ajax (2-2, red.) en AZ (1-1, red.). We zijn in staat om op het veld het verschil kleiner te maken dan het op papier doet vermoeden.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Oroz, Isimat-Mirin, Wittek; Meulensteen, Tronstad; Manhoef, Van Ginkel, Kozlowski; Bero.

