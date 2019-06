Armando Obispo voor een jaar op huurbasis van PSV naar Vitesse

ARNHEM - PSV verhuurt Armando Obispo voor een seizoen aan Vitesse. De linksbenige centrale verdediger heeft in Arnhem meer perspectief op speeltijd dan in Eindhoven en mag daarom vertrekken naar Gelderland.

De transfer is nog niet definitief. Obispo (20) wordt in de loop van deze week nog medisch gekeurd en daarna worden de zaken afgewikkeld. Er was veel belangstelling voor de talentvolle linkspoot, die afgelopen seizoen niet veel in actie kon komen door de regels in de eerste divisie.

Obispo was een van de Nederlandse talenten die in de verdrukking kwam, omdat hij nodig was als reserve bij de A-selectie van PSV en vervolgens niet mocht spelen bij Jong PSV. Aan die situatie komt komend seizoen een einde.

Obispo kan nu in de eredivisie voor zijn kans gaan en Vitesse is een club op het niveau waar PSV hem graag aan het werk wil zien. Slaagt hij in Arnhem, dan is de kans groot dat hij snel terugkeert naar PSV, waar hij nog een contract tot 2021 heeft.