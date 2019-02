Armetierig Vitesse bezwijkt in slotfase bij FC Groningen

Vitesse verspeelt opnieuw punten in blessure­tijd

16:41 Het chagrijn zit diep bij Vitesse. Met een armoedig optreden bij FC Groningen heeft de Arnhemse club opnieuw punten laten liggen tegen een club in nood in de eredivisie. Een goal in de slotminuut van Mo El Hankouri werd de equipe van coach Leonid Sloetski noodlottig: 2-1.