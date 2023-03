Avond uit met griep? Vitesse-coach Cocu wil opheldering van ‘stapper’ Dijks

aardbeving Vrouw en kinderen van omgekomen Christian Atsu bij emotioneel eerbetoon in Newcastle

Het trieste nieuws dat Christian Atsu is omgekomen bij de aardbeving in Turkije is hard aangekomen in de voetbalwereld. Zo speelde zijn oude club Vitesse gisteren tegen Volendam met rouwbanden en brachten de supporters een eerbetoon. Bij Newcastle United, waar de Ghanees zijn beste periode had, liepen de emoties nog hoger op.