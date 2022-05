AZ blaast Vitesse weg in Alkmaar: Arnhemse club grijpt naast Europees ticket

AZ poetste in Noord-Holland in rap de 2-1 nederlaag bij Vitesse weg. De Arnhemse club beleefde een dramatische start, waardoor de kansen in de return al snel waren gekeerd.



De Alkmaarse equipe kwam via Vangelis Pavlidis al na drie minuten op voorsprong. Bij Vitesse stond de organisatie niet. De Griek kon van dichtbij intikken op aangeven van Jordy Clasie: 1-0.



Vitesse kreeg daarna twee kansen via Romaric Yapi en Thomas Buitink. Maar in de uitbraak sloeg AZ toe. Opnieuw viel de Arnhemse formatie volledig uiteen. Clasie bediende nu Tijani Reijnders, die ongehinderd kon uithalen. Op zijn zwabberschot zag doelman Jeroen Houwen er niet best uit: 2-0.