AZ geeft fantasieloos Vitesse les in effectiviteit

Vitesse heeft een mooie Europese campagne achter de rug, maar presteert ondermaats in de competitie. De equipe van coach Thomas Letsch won in dit kalenderjaar in de eredivisie alleen nog van Feyenoord (1-0) en NEC (4-1). Tegen FC Utrecht (1-1) en Heracles (0-0) werd een gelijkspel geboekt. Verder was het armoe troef in het Gelderse kamp.

Op een koude avond in Noord-Holland ging Vitesse opnieuw roemloos onderuit. De Arnhemse equipe miste finesse en klasse. Daarbij was de formatie van coach Letsch aanvallend onmachtig.

Yapi

Letsch miste in Alkmaar de Israëliër Eli Dasa (corona). De Duitser posteerde Romaric Yapi als vervanger op de rechterflank. De Fransman kreeg de voorkeur boven Million Manhoef. Dat was geen gelukkige keuze. Yapi was de zwakke schakel bij Vitesse.

Volledig scherm Romaric Yapi aan de bal tegen AZ. © Pro Shots / Paul Meima

Was Yapi onder de maat, de Arnhemse equipe acteerde ook fantasieloos. AZ zette het middenveld vast. De opbouw van de Gelderse formatie verliep zo veelal stroperig. Uiteindelijk koos Vitesse uit armoede vaak de lange bal. Zo werd opportunisme de stelregel aan Gelderse kant.

De equipe van Letsch kreeg voor rust zo wel drie kansen. Twee keer kon Danilho Doekhi bij standaardsituaties inkoppen. De grootste kans was evenwel voor Maximilian Wittek, na een afzwaaier van Adrian Grbic. De Duitser miste alleen voor AZ-doelman Peter Vindahl.

Pavlidis

AZ was niets beter, maar had in spits Vangelis Pavlidis wél een afmaker. De Griek wurmde zich na 32 minuten langs Doekhi, Riechedly Bazoer én Jacob Rasmussen. Vervolgens hobbelde zijn inzet ook nog in het doel: 1-0.

Die voorsprong gaf AZ vertrouwen. En tien minuten na rust leek het duel in Noord-Holland ook beslist. Vitesse stond onder druk en Rasmussen liep een voorzet van Owen Wijndal in eigen doel: 2-0.

Maar Vitesse toonde karakter. De Arnhemse formatie richtte zich op en koppelde passie aan aanvalsdrang. De equipe van Letsch kwam zo via een klutsbal van Sondre Tronstad terug tot 2-1.

Strafschop

De Arnhemmers zetten daarna de jacht in op de gelijkmaker. Zo was Loïs Openda dichtbij een goal. Maar tien minuten voor tijd viel het doek voor de Gelderse club. Bij een poging opruiming te houden, haalde Bazoer AZ-spits Pavlidis neer. De strafschop werd door Jesper Karlsson gedecideerd binnen geschoten: 3-1.





Vitesse was daarmee geslagen, maar kwam tot twee keer toe nog wel dichtbij een treffer. Openda schoot op de paal en Bazoer zag een inzet gekeerd door Vindahl.

Volledig scherm © Pro Shots / Paul Meima Het waren de laatste stuiptrekkingen van de Arnhemmers. De Gelderse club staat nu in punten gelijk met FC Utrecht, dat tegen RKC een domper kreeg te verwerken (1-1). Het doelsaldo van de formatie uit de Domstad is beter. Maar Vitesse moet nog de gestaakte wedstrijd tegen Sparta uitspelen. Die zes minuten kunnen nog schade voorkomen.

AZ-Vitesse 3-1 (1-0)

32. Pavlidis 1-0, 56. Rasmussen 2-0 (e.d.), 63. Tronstad 2-1, 83. Karlsson 3-1 (strafschop) Scheidsrechter: Manschot

Geel: Pavlidis (AZ), Bero, Wittek (Vitesse) AZ: Jensen; Witry (80. Aboukhlal), Beukema, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø (70. Reijnders), De Wit, Clasie; Sugawara, Pavlidis (84. Hatzidiakos), Karlsson. Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Yapi (64. Buitink), Bero, Domgjoni (64. Gboho), Tronstad(84. Van Duivenbooden), Wittek; Grbic, Openda.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Goal Alert Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling