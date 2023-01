Baden Frederiksen weg bij Vitesse: Ferencváros bedingt optie tot koop bij huurperiode

Tannane voor drie duels geschorst na rode kaart tegen Vitesse: NEC akkoord met schikkings­voor­stel

NIJMEGEN - Oussama Tannane is voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart namens NEC in de Gelderse derby tegen Vitesse. NEC is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB.

