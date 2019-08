Bank dreigt voor Bazoer bij Vitesse

Bazoer trainde woensdag niet mee. Hij was ziek. De afgelopen dagen trainde Sloetski nadrukkelijk met Foor en Bero in het hart op het middenveld en Oussama Tannane en Jay-Roy Grot op de flanken. Sloetski deed vrijdag geen uitspraken over zijn opstelling. Afgaande op de voorbije week posteert de coach Vyacheslav Karavaev als linksback tegen AZ. De coach ziet in de Russische flankverdediger de beste vervanger van Max Clark, die door een jukbeenbreuk is uitgeschakeld .

Zwaar maar interessant

De keuze voor Karavaev is in principe een noodgreep. De Rus is van origine een rechtervleugelverdediger. Maar Vitesse heeft alleen Clark als linksbenige back in de selectie. Met de verhuizing van Karavaev start Julian Lelieveld tegen AZ rechts achterin.



Vitesse wacht met de Alkmaarse club een zware, interessante klus. De Arnhemse eredivisionist strijdt dit seizoen met de Alkmaarse formatie en FC Utrecht om de plekken in de subtop van de eredivisie. Wellicht komt daar Feyenoord (bij een slecht jaar) nog bij.



AZ is de laatste jaren verder in ontwikkeling dan Vitesse, zo blijkt uit de eindstanden in de eredivisie.



Bij Vitesse ontbreken naast Clark ook Charly Musonda (knie) en Hilary Gong (knie).



Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Lelieveld, Doekhi, Obispo, Karavaev; Tannane, Bero, Foor, Grot; Linssen, Matavz.