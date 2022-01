Basis Vitesse gloort voor winterversterking Grbic; Letsch looft ‘onverstoorbare’ Bazoer voor topper tegen Feyenoord

ARNHEM - Adrian Grbic staat voor zijn debuut bij Vitesse. De Oostenrijker mag hopen op een basisplaats in de topper tegen Feyenoord, van zaterdagavond. Coach Thomas Letsch spreekt van enkele ‘twijfelgevallen’ in de selectie van de Arnhemse eredivisieclub. Maar Riechedly Bazoer staat er in De Kuip.

Letsch beschikt officieel over de complete spelersgroep voor de kraker in De Kuip. Maar vanwege coronagevallen op het trainingskamp in Portugal is een drietal spelers deze week pas later aangesloten op de training. Zij hebben zodoende een achterstand opgelopen. Daarnaast lijken er nog enkele spelers in quarantaine zijn beland. De club houdt de namen vanwege privacy geheim.

Grbic fit en speelklaar

Grbic is deze week aangetrokken door Vitesse. De Oostenrijker wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van FC Lorient. Hij moet in Arnhem als targetman fungeren.

,,Hij is fit en speelklaar”, zegt Letsch. ,,Hij heeft de voorbije weken bij Lorient gewoon doorgetraind. Hij is hier ook moeiteloos binnengestapt. Hij kan dus beginnen. Hij zit sowieso in de selectie.”

Volledig scherm Adrian Grbic voor de camera van Vitesse TV. © Pro Shots / Stefan Koops

Bazoer

Bij Vitesse wordt de defensie geleid door Riechedly Bazoer. Letsch looft de ‘onverstoorbare’ spelmaker. De zesvoudig international is allerminst afgeleid door de transferperikelen rond Feyenoord.. ,,Hij is op en top een prof”, zegt de Duitser. ,,Dat heb ik de voorbije weken in alles gemerkt. Ik wil Riechedly bij Vitesse houden. Dat standpunt is helder.”

Vitesse staat na de eerste seizoenshelft op zes punten van Feyenoord, de nummer drie van de eredivisie. Eerder dit seizoen in GelreDome won de Gelderse equipe met 2-1 van de Rotterdamse formatie.

Volledig scherm Vitesse-trainer Thomas Letsch © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,We hebben respect voor Feyenoord, maar gaan uit van eigen kracht”, stelt Letsch. ,,Gaandeweg de wedstrijd zullen we zien wat het maximale resultaat is. Als we ons tevreden moeten stellen met een punt, dan kan dat ook goed zijn.”

Voor Letsch begint in De Kuip (aftrap zaterdagavond om 20.00 uur) de campagne richting een Europees ticket. ,,Ons doel is bekend. Dit is meteen een topaffiche. We hebben het trainingskamp moeten afbreken, maar we hebben de voorbije weken gewoon de basis voor de tweede helft van het seizoen kunnen leggen. We móeten klaar zijn voor deze wedstrijd.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Wittek; Buitink, Grbic, Openda.