Basisplaats gloort voor Van Ginkel; Vitesse mist Bero, Pröpper, Tronstad en Kozlowski

Bij Vitesse stapelen de problemen zich op. De club kwakkelt al het hele seizoen in de eredivisie. Met een dertiende plek in de competitie telt elk punt. Alles draait dit jaar om overleven.

Tegenvallers

In die strijd was de zware knieblessure van Pröpper deze week al een tegenvaller. Maar daar kwam ook nog de schorsing bij van Matus Bero en tenslotte haakte Kozlowski af vanwege griep. Tronstad was al niet beschikbaar. De Noor herstelt van een hamstringblessure.

Vooral de schorsing van Bero is een hard gelag voor Vitesse. De Slowaak kreeg zaterdag tegen FC Emmen (2-2) geel van arbiter Bas Nijhuis, omdat hij vroeg om doktersassistentie voor Pröpper. Pröpper scheurde in Drenthe de kruisband in zijn knie af en is zeker negen maanden uitgeschakeld.

Achter gesloten deuren

Tegen FC Utrecht (aftrap zondag 14.30 uur) wil Vitesse zich oprichten van het gelijke spel in Emmen. De Arnhemse equipe gaf een 2-0 voorsprong uit handen. Het gelijke spel voelde naderhand als verlies.

Van Ginkel kan zich voor de klus tegen Utrecht opmaken voor een basisplek. Vitesse trainde ter voorbereiding op de wedstrijd achter gesloten deuren in GelreDome en Cocu hield voor zijn formatie zoals altijd de kaarten op zak. Vermoedelijk staat ook Nicolas Isimat-Mirin aan de aftrap. Zowel Isimat als Van Ginkel werden deze winter door Vitesse aangetrokken.

Utrecht in ‘flow’

FC Utrecht is de nummer zeven van de eredivisie. De Domstedelingen zijn de laatste jaren vaak een opponent van Vitesse in de play-offs om Europees voetbal. Ze liggen nu netjes op koers voor de nacompetitie.

,,Utrecht zit in een flow”, weet Cocu. ,,Zeker ook door de zege in de beker op AZ is er vertrouwen. We moeten aan de bak. Maar ook wij kunnen met vertrouwen het veld op. De prestaties zijn beduidend beter dan vorig jaar. Dat is voor ons de basis om verder te gaan.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Oroz, Isimat-Mirin, Wittek; Flamingo, Meulensteen; Manhoef, Van Ginkel, Vidovic; Bialek.

Volledig scherm Nicolas Isimat Mirin (links) in duel met Ahmed El Messaoudi van FC Emmen. © ANP

