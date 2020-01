Bazoer is het gezicht van de revolutie bij Vitesse

In de rondo zit de lach opgesloten. Dat geldt voor Bryan Linssen, die een nieuw wereldrecord slidings wil vestigen. Voor Armando Obispo, met zijn gepiel met de bal op Papendal. Voor Julian Lelieveld, die voortdurend loert op de panna. En voor Riechedly Bazoer met zijn toverballen.



De sfeer is opperbest bij Vitesse. In woord en gebaar. Zie hier het effect van de wisseling van de troon in voetballand.



Onder de nieuwe coach Edward Sturing leeft de selectie van Vitesse op. Niemand zal dat hardop zeggen in de hoofdstad van Gelderland. Dat is karaktermoord naar voorganger Leonid Sloetski toe. Maar in alles straalt het Arnhemse gezelschap plezier uit. Voetbalvreugde.



,,De resultaten helpen ook wel mee”, stelt Bazoer nuchter. ,,We voetballen wel anders, maar zijn ook met een reeks overwinningen bezig. Dat doet iedereen zichtbaar goed.”