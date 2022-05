Bazoer kiest in Griekenland volgende club: ‘Nu geen contact met Feyenoord’

Bazoer (25) was zondagmiddag vooral teleurgesteld in het resultaat van Vitesse. De Arnhemse club werd door AZ met 6-1 kansloos weggetikt . ,,Het begin was slap. Daar gingen we al ten onder”, sprak de vormgever van Vitesse. ,,Als je dit zag: dan hadden we beter niet naar Alkmaar kunnen afreizen. Het was zeer teleurstellend.”

Bazoer keek op van de interesse van Feyenoord. ,,In de winter is er contact geweest. Toen lag er ook een aanbieding. Maar Vitesse wilde me niet laten gaan. Ik heb nu nog niets van Feyenoord gehoord. Dat is een mooie club, maar er ligt dus niets.”

In de lift

Over belangstelling heeft Bazoer niet te klagen. Hij is in Frankrijk in beeld bij AS Monaco, Lille, Olympique Marseille en Olympique Lyonnais. In Duitsland wordt hij al maanden gevolgd door Bayer Leverkusen en Borussia Mönchengladbach. VfB Stuttgart, dat net in de Bundesliga is gebleven, is ook geïnteresseerd. En in Italië houden AS Roma, Sassuolo en Fiorentina de spelbepaler in de gaten.