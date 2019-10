Bazoer na excuses in genade aangenomen bij Vitesse

Rampweek Vitesse compleet met sof tegen ADO Den Haag

26 oktober ARNHEM - De rampweek van Vitesse is compleet. Op de crisis rond Riechedly Bazoer volgde zaterdag een sof tegen ADO Den Haag. De Arnhemse club ging als de gedeelde nummer twee in de eredivisie in eigen huis pijnlijk onderuit: 0-2. Zo kwam een einde aan een reeks van twintig thuisduels zonder nederlaag.