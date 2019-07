Bazoer zoekt bij Vitesse de weg omhoog: Er zit eelt op mijn hart

Burgers’ Zoo en Openlucht­mu­se­um op shirt Vitesse

15 juli ARNHEM - Vitesse gaat op de Arnhemse toer. De Gelderse eredivisieclub, nog altijd in Russische handen, speelt in het nieuwe voetbalseizoen beurtelings met de namen Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum op het shirt. De ondertitel is steeds dezelfde: ‘Een dagje uit in Arnhem’.