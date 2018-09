Beerens vindt ineenstorting Vitesse alarmerend

video Airborne-du­el Vitesse: Van der Werff nog geen Kashia

23 september ARNHEM - Laten we de veteranen trakteren op een pot voetbal. Dat was in 2007 het idee van een paar Vitesse-supporters. Anno 2018 is het Airborne-duel in GelreDome een van de hoogtepunten van het seizoen. ,,Kijk om je heen en zie wat het met de supporters doet.''