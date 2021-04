Bekerkoorts bij Vitesse-doelman Remko Pasveer: Zelf de titel winnen, daar draait alles om

Streep door bekerfina­le op groot scherm in GelreDome: te weinig animo en testcapaci­teit

14 april ARNHEM - De bekerfinale tussen Vitesse en Ajax is zondag toch niet op groot scherm in stadion GelreDome in Arnhem te zien. De animo voor kaarten is, net als de testcapaciteit rond het evenement, beperkt.