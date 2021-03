Bekerkoorts en panterporno; het komt voorbij in De Les van Vites met Theo Janssen

VideoARNHEM - Vitesse is in de ban van de KNVB-beker. Maar de Arnhemse formatie mag de competitie niet uit het oog verliezen, zegt Theo Janssen, speciale gast in De Les van Vites. ,,Dan wordt het seizoen én de bekerfinale niets meer.”

Vitesse’s clubicoon Janssen schuift aan na een zenuwslopende bekeravond. Hij heeft de beker gewonnen als speler van FC Twente. Hij is ook nog tweevoudig landskampioen (Ajax en Twente). Dat zijn nóg grotere prijzen.



,,Wat ik vond van de wedstrijd tegen VVV? Ik denk dat je de goal van Oussama Tannane moet benoemen en de rest moet vergeten”, zegt Janssen. ,,Dat was het absolute hoogtepunt. De wedstrijd was niet goed. Van beide kanten. VVV wilde niet en Vitesse kwam niet door de hechte verdediging heen. Maar uiteindelijk is er winst en dus is iedereen blij en gelukkig.”

Paringsseizoen

Janssen zit aan in het paringsseizoen voor de Sri Lanka panters in Burgers’ Zoo. Dat leidt enigszins af. ,,Zij scoren wel”, ziet hij.



De voormalige ster van Vitesse maakt een compliment aan Tannane. Op het moment suprème het verschil maken, is heel erg moeilijk. ,,Er wordt heel veel verwacht van hem. Door supporters, door iedereen. Hij speelde niet goed. Maar hij heeft die goal en een assist. Dan heeft-ie statistisch goed gepresteerd.”

Zware avond

Bjorn Courbois, vaste tafelgast bij De Les van Vites en al jarenlang supporter van de Arnhemse club heeft een zware avond achter de rug. Thuis voor de buis.



,,Ik had een statafel aangeschaft en daar heb ik een Vitesse-vlag overheen gelegd. Ik zei tegen mijn vrouw: ‘Ik loop anders als een gekooide tijger voor die tv’. Normaal sta ik op de tribune. Als supporter van Vitesse was het razend spannend. Die dekselse Griek, Giakoumakis, had de bal er toch bijna in liggen.”



Na de goal was er enige ontlading. ,,Ik kreeg een appje van de buurvrouw. ‘Volgens mij is er gescoord door Vitesse.’ Ik ga niet uit mijn plaat, hoor. Maar er was wel een juichkreet.”

Hoogtepunt carrière

Voor Vitesse is de beker ontzettend belangrijk. De finale is ook een hoogtepunt in de carrière voor de spelers. Janssen: ,,De bekerfinale is speciaal. Dan kom je dat veld op, normaal gesproken, met die zee aan vlaggen. Dat geeft al enorm veel energie. Ik heb de bekerfinale twee keer mogen spelen (met FC Twente, eenmaal winst, LL). Het was geweldig.”



Een finale maakt ook vrienden, vertelt Janssen met een brede lach. ,,Ineens belt de hele familie. Ze willen allemaal een toegangskaartje voor de finale.”



Door corona heerst onzekerheid over de aanwezigheid van publiek. ,,Ik zoek nu ook vrienden. Ik loop wel even bij Pascal van Wijk binnen, onze directeur. En ik beschouw de spelers van Vitesse allemaal als vriend. Ik wil er op 18 april héél graag bij zijn.”

Nieuw Vitesse-lied

Uiteindelijk hebben de twee gasten nog een onderonsje. ,,Ik heb thuis na de halve finale wel een dansje gedaan”, vertelt Janssen gekscherend. ,,Heb ik het Vitesse-lied aangezet. Van Joey Hartkamp.”



,,O,o,o Vitesse”, valt Courbois in. ,,Als het slecht gaat is het Vi-stressen.



,,We doen een oproep”, stelt Janssen voor: ,,Joey, we staan weer in de finale. Het wordt tijd voor een nieuw Vitesse-lied. Laat je vader Emile maar iets moois schrijven.”

