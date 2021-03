Bekerkoorts in Arnhem: Vitesse droomt van herhaling van 2017

ARNHEM - Vitesse heeft bekerkoorts. De Arnhemse club droomt van een herhaling van 2017. De equipe van coach Thomas Letsch is in de halve finale favoriet tegen VVV.

Vitesse won in 2017 de eerste en enige hoofdprijs in de clubhistorie. In de finale in De Kuip werd AZ met 2-0 verslagen. Beide goals werden gemaakt door Ricky van Wolfswinkel.

Vitesse en VVV derde keer tegenover elkaar in beker

De Arnhemse club ontmoet VVV morgenavond in GelreDome voor de derde keer in de KNVB-beker, sinds de invoering van het betaalde voetbal. De meest recente ontmoeting tussen deze teams in de KNVB-beker was op 6 oktober 1974, meldt statistiekenbureau Gracenote. VVV won in de eerste ronde thuis met 5-1. De andere ontmoeting eindigde in een 2-1 thuisoverwinning voor Vitesse. Dat betrof de derde ronde van de KNVB-beker in 1961/1962.

Vitesse is in de halve finale automatisch de favoriet. De Arnhemse club verloor slechts twee van zijn 26 thuisduels met VVV in alle competities sinds de invoering van het profvoetbal (zeventien keer winst, zes keer gelijkspel). Alleen op 29 februari 2008 (1-3) en op 12 mei 2013 (0-1) wonnen de Limburgers in Arnhem.

Giorgos Giakoumakis

VVV heeft met Giorgos Giakoumakis wel een troefkaart. De Griek slachtte Vitesse op 27 januari in Venlo met vier goals. De Limburgers wonnen met 4-1. Ook zaterdag, bij de 4-1 zege van Vitesse op de Venlonaren, was Giakoumakis succesvol.

Vitesse kan voor de vijfde keer de finale van de KNVB-beker bereiken. De Arnhemse club was drie keer verliezend finalist. In 1912 (2-0 tegen HFC Haarlem), in 1927 (3-1 tegen VUC) en in 1990 (1-0 tegen PSV).

Drie halve finales

Deze eeuw speelde Vitesse drie keer de halve finale in het bekertoernooi. De club werd in 2000 uitgeschakeld door Roda JC (golden goal Dave Zafarin) en in 2001 door FC Twente (na strafschoppen). In 2017 werd Sparta op weg naar de finale wel verslagen (2-1).

Vitesse won in dit bekertoernooi van Willem II (0-2), ADO Den Haag (2-1) en Excelsior (0-1). Loïs Openda is met twee goals topscorer in het bekertoernooi. Oussama Tannane (één goal, drie assists) was betrokken bij vier van de laatste zeven bekergoals van Vitesse.

Succes VVV

VVV bereikte eenmaal de finale van het KNVB-bekertoernooi. Dat gebeurde in het seizoen 1958/1959, door in de halve finale Rapid JC met 1-0 te verslaan. VVV won daarna ook de beker. In de eindstrijd werd ADO Den Haag met 4-1 aan de kant geschoven.

VVV bereikte de halve finale door overwinningen op teams uit de eerste divisie. Achtereenvolgens werden FC Den Bosch (4-2), Almere City (1-4), Go Ahead Eagles (1-0) en NEC (1-2 na verlenging) verslagen. Giakoumakis en Jafar Arias zijn met beiden drie goals de topscorers van VVV in het bekertoernooi.