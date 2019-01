Bero mist bekerkraker Vitesse, twijfel over Linssen

Vitesse en Excelsior zorgen voor prima eredivisie­start van 2019

18 januari Vitesse beleeft een droomstart in 2019. Met de 3-2 zege op Excelsior valt bij bij alles en iedereen in het Arnhemse kamp een last van de schouders. De Gelderse club staat vierde in de eredivisie en heeft, met moeite, afgerekend met de angstgegner uit Kralingen.