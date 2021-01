Bero wijst Vitesse de weg in Almelo: 2-0 zege bij Heracles

Vitesse in topper tegen Feyenoord mét Dasa, maar zonder Broja

18 december ARNHEM - Vitesse-coach Thomas Letsch kan in de topper tegen Feyenoord beschikken over de Israëlïer Eli Dasa. Maar de Arnhemse club mist Armando Broja. De huurling van Chelsea zit in coronaquarantaine.