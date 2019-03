Bevestiging Vitesse: Allach terug als technisch directeur

ARNHEM - Mohammed Allach is terug op de werkvloer van Vitesse. De Brabander wordt vandaag door de Arnhemse eredivisionist gepresenteerd als nieuwe technisch directeur. Hij is een contract van tweeënhalf jaar overeengekomen (juli 2021).

Allach (45) volgt bij de Gelderse eredivisionist Marc van Hintum op. Die bekleedde de positie anderhalf jaar, als interim. De Brabander volgde Allach op, nadat die in november 2017 vertrok naar Maccabi Haifa. Allach had ‘een verschil van inzicht’ over het sportieve beleid met toenmalig commissaris Valeri Oyf, nu de eigenaar van de eredivisionist. Die plooien zijn gladgestreken.

Van Hintum (51) keert per direct terug in zijn rol als hoofd scouting. Die functie ambieert hij ook.

Allach neemt een zware post in bij Vitesse. Als technisch directeur is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie en de trainersstaf. Hij moet daarvoor over een uitgebreid, internationaal netwerk beschikken.