Bij Vitesse is er trots na een topseizoen: ‘We verdienen dit absoluut. Maar we zitten er helemaal doorheen’

SITTARD - Vitesse gaat Europa in. De Arnhemse club is na 33 speeldagen zeker van de vierde plaats in de eredivisie. Die puike prestatie komt uiteindelijk uit de tenen. Maar in de hoofdstad van Gelderland is trots absoluut op zijn plaats.

De lach breekt langzaam door in Zuid-Limburg. Remko Pasveer (37) baalt nog wel van die 3-3 tegen Fortuna Sittard, met hangen en wurgen binnengesleept. De accu is leeg bij Vitesse, zegt hij. Meer zit er niet in. Maar de Tukker beseft ook dat de Arnhemse equipe zojuist een topseizoen heeft afgeleverd. Er is alle reden tot vreugde in de Gelderse gelederen.

,,Dit is een waanzinnig seizoen”, stelt Pasveer. ,,Met een fantastische start, daarna een winterdip en dan die worsteling naar het einde. We hebben uiteindelijk een buffer opgebouwd. We verdienen dit absoluut. Maar we zitten er helemaal doorheen.”

Automatische piloot

Fitheid en frisheid zijn de kernwoorden voor de slotweken van de competitie. Dat alles sijpelt weg. Maar Vitesse stort dan toch niet in. ,,Wij hebben met een kleine kern gewerkt”, legt Pasveer uit.



,,De basis stond in grote lijnen vast. De andere topclubs hebben meer doorgewisseld. Omdat ze daarvoor in de breedte de kwaliteit in de selectie hadden. Bij ons verdween de energie. En soms werd er ook op de automatische piloot gevoetbald. Met de gedachte: ik sta toch wel in de basis. Dat brak ons de laatste weken toch wel op.”