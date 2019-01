Bij Vitesse zijn alle ogen gericht op spits Darfalou

Hij is een ongepolijste parel aan het front van Vitesse. Geregeld stuitert de bal onhandig en soms zelf klunzig van zijn voet. Maar dan volgt zomaar een briljante hakbal. Geheel in de stijl van de Algerijnse legende Rabah Madjer. Voor Oussama Darfalou, de zomeraanwinst uit Noord-Afrika, liggen bekoring en hoongelach in Arnhemse dienst dicht bij elkaar.