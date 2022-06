Borussia Mönchengladbach heeft transfervrije Bazoer in vizier

Bazoer (25) vertrekt na drie jaar bij Vitesse. Hij is deze zomer transfervrij. De spelmaker heeft zijn carrière in Arnhem weer in de lift gezet, na avonturen bij VfL Wolfsburg, FC Porto en FC Utrecht. Hij wil nu hogerop.

Veel belangstelling

Bazoer heeft over belangstelling al maanden niet te klagen. Hij is in Frankrijk in beeld bij AS Monaco, Lille, Olympique Marseille en Olympique Lyon. In Duitsland wordt hij buiten Gladbach ook al lange tijd gevolgd door Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart. En in Italië houden AS Roma, Sassuolo en Fiorentina de spelbepaler in de gaten.