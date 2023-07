Boutrah en Tielemans meteen trefzeker voor Vitesse; eredivisionist naar ruime zege bij start oefencampagne

Lekker voetballen in de regio. Ouderwets met profs tegen amateurs op een sportpark in de bossen. Vitesse trok zaterdag volop publiek naar Doorwerth. Zo’n 1250 voetballiefhebbers trotseerden de ‘Saharahitte’ aan de rand van de Veluwe. Ze zagen de profs, na een wat moeizame start, met frisheid optreden. Met overtuiging. Met doelpunten ook.

Sterkste elftal

Phillip Cocu keek dat alles met tevredenheid aan. De coach zette voor rust de sterkste elf van dit moment neer bij Vitesse. Daarbij ontbraken Carlens Arcus en Million Manhoef vanwege vakantie na interlandverplichtingen nog wel. Maar Cocu bedeelde de nieuwelingen Mathijs Tielemans (transfervrij overgekomen van PSV) en Amine Boutrah (transfervrij weggeplukt bij de Franse derdedivisionist US Concarneau) gelijk een plaats in de basis toe.

Boutrah toonde met flair, snelheid en doelgerichtheid meteen aan van waarde te kunnen worden in Arnhem. De Fransman zette sterke dribbels in, toonde zich behendig en hij opende de score in Doorwerth. Tielemans voorzag slimme loopacties van subtiele passes. En hij volgde het voorbeeld van Boutrah. Ook hij scoorde.