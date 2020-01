Sturing start met uitzege Vitesse bij Fortuna Sittard

Vitesse voldeed in Sittard allerminst aan de voetbaltechnische eisen van Sturing. Van pressing was geen sprake, van veelvuldig balverlies voor rust wel. Aanvankelijk was Fortuna beter, met Mark Diemers als vormgever. Felix Passlack had ook moeten scoren alleen voor doelman Remko Pasveer, maar hij schoot slap in.