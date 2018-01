Breuk bevestigd: Henk Fraser na dit seizoen weg bij Vitesse

Fraser: Stormachtige ontwikkelingen bij Vitesse

11 januari OLIVA – Henk Fraser is er klaar voor met Vitesse. De coach ziet in een intensieve trainingsweek in Spanje de gretigheid en frisheid in de selectie van de eredivisionist terugkomen, voor een flitsende tweede seizoenshelft. En dat onder soms zware omstandigheden, zoals windkracht 6 op donderdagochtend.