Broja en Darfalou spitsenduo Vitesse tegen VVV

Letsch beschikt bij Vitesse over drie min of meer gelijkwaardige spitsen. Dat is ook terug te zien in het aantal doelpunten in deze competitie. Alle drie de aanvallers staan op zes goals.

Bij Vitesse heeft Openda tot dusver alles gespeeld. De huurling van Club Brugge krijgt nu rust. Broja en Darfalou moeten aan de bak in De Koel.

,,Ik heb begin januari een planning gemaakt, met doorwisselen op enkele posities”, stelt Letsch. ,,Maar het team staat in grote lijnen. Er zijn automatismen. Daaraan wil ik niet tornen. Er is ook vertrouwen in deze samenstelling. Ook dat is een factor vaste te houden aan de basis.”

Fysieke en mentale staat

De fysieke en mentale staat van de spelersgroep is een ander aspect in de besluitvorming.

,,De spelers zijn fit en fris”, zegt Letsch. ,,We pakken de rust tussen de wedstrijden door. Dat gaat om herstel in het lichaam. Dan moet er vervolgens ook frisheid in het hoofd zijn. Tegen ADO (2-1 zege in de KNVB-beker, LL) was dat er niet. Dat werd daarmee een moeilijke wedstrijd. Maar ik merkte tegen Groningen weer wel de spirit. De resultaten tellen in alles mee. Dat zorgt ook voor energie.

Instelling

Vitesse overlegt over 2021 een 100 procent score uit vier duels. Letsch geniet, maar stelt wel een duidelijk voorwaarde voor de ontmoeting in Venlo.

,,Wij behalen alleen succes als de instelling goed is. We moeten nu met dezelfde intensiteit spelen als tegen Groningen (1-0 overwinning). Met een echte winnaarsmentaliteit. Ik neem even de openingsfase bij de 4-1 tegen FC Emmen. Die was goed. Dat niveau moeten we nu ook halen. We staan er goed voor, maar mogen zeker niet de fout maken lichtzinnig te worden. Dat is zelfoverschatting.”

Georgios Giakoumakis

Vitesse heeft met dertien goals de minst gepasseerde verdediging van de eredivisie. In Venlo wacht de topscorer van de competitie, de Griek Georgios Giakoumakis. ,,Als wij met onze principes spelen, dus ver van het doel, dan houden we ook Giakoumakis van kansen af. We zullen ongetwijfeld veel balbezit hebben. Dan moet er geduld zijn.”

En effectiviteit bij het spitsenduo. ,,Wij moeten killersinstinct tonen”, weet Letsch. ,,We krijgen volop kansen, maar het rendement moet omhoog. Dan maken we het onszelf ook veel makkelijker.”

Bij Vitesse is iedereen fit. Maar Sondre Tronstad, terug van een bovenbeenblessure, zit nog niet bij de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Bruns, Wittek; Darfalou, Broja.