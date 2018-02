Buitink apetrots op debuut bij Vitesse

video Kashia mikt op het ‘Swift-sce­na­rio’ tegen Feyenoord

10 februari ARNHEM - Vitesse kan succes goed gebruiken. Maar winst op Feyenoord is een zeldzaamheid. Guram Kashia is de ervaringsdeskundige in het Arnhemse kamp. Dat is nu het voordeel van een lang dienstverband.