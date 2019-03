Buitink steelt de show met hattrick, maar Vitesse morst punten

Buitink (18) geldt als grote belofte bij Vitesse. Hij zit al sinds de pupillentijd bij de club. Hij werd in Nijkerkeveen weggeplukt bij Veensche Boys. De spits ontwikkelde zich voorspoedig in Arnhem. Hij maakte de voorbije jaren deel uit van diverse nationale jeugdteams. De aanvaller kon zodoende als tiener ook al naar Manchester City. Maar Buitink negeerde de verlokkingen uit Engeland en koos voor Vitesse.

Pikorde

In februari 2018 maakte hij als invaller tegen Feyenoord zo zijn debuut bij de Arnhemse club onder coach Henk Fraser. Zijn eerste goal voor de Gelderse eredivisionist maakte hij dit seizoen in de KNVB-beker tegen Heracles (0-2).



Buitink stond daarmee in de pikorde bij coach Leonid Sloetski achter Oussama Darfalou, vervanger van de geblesseerde Matavz, en Mohammed Dauda, in de winter gehuurd van Anderlecht om voorin meer stootkracht te krijgen.



Tegen ADO Den Haag startte Buitink zaterdag voor de eerste keer in de basis. In de spits. Dauda werd als linker middenvelder opgesteld. Werd dat experiment met de Ghanees geen succes, Buitink leverde een memorabel optreden af. De spits noteerde voor rust een hattrick.