Buitink zit op dood spoor bij Vitesse: zoektocht naar club met speeltijd

De spits, in de jeugd nog begeerd door Manchester City, kwam vervolgens tot 115 profwedstrijden bij Vitesse. Hij scoorde in vijf seizoenen voor de club tien keer in de competitie, tweemaal in de Conference League, eenmaal in de play-offs om Europees voetbal en drie keer in de KNVB-beker. De aanvaller verwierf nooit een vaste basisplaats in Arnhem. In 2021 werd hij zodoende ook al voor een half jaar verhuurd aan PEC Zwolle.