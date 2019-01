Büttner in beeld bij Fortuna Düsseldorf

Transferka­non Karavaev zet Russen in de wachtkamer: ‘Ik leg bij Vitesse nu een basis neer’

14 januari ALCANTARILHA - Vyacheslav Karavaev is een transferkanon voor Vitesse. Tal van scouts hebben de back op hun lijstje gezet. Zeker in Rusland. Maar voor de vleugelverdediger is een vertrek uit Arnhem hooguit pas in de zomer aan de orde.