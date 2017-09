Büttner na uitschakeling Vitesse: Gaat al voor de strafschop mis

Vitesse gaat met zeker 600 supporters naar Nice

19 september ARNHEM/NICE - Vitesse wordt donderdagavond 28 september tijdens de Europa League-wedstrijd tegen OGC Nice in elk geval gesteund door zo'n 600 aanhangers. Dat is het aantal kaarten dat tot nu toe is verkocht voor het uitvak in stadion Allianz Riviera in Nice.