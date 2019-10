Büttner tekent voor twee jaar in Amerika

Duel Vitesse met FC Utrecht in teken Theo Bos

15:49 ARNHEM - De wedstrijd van Vitesse tegen FC Utrecht staat in het teken van ‘Mister Vitesse’ Theo Bos en KWF Kankerbestrijding. Het duel GelreDome valt exact op de verjaardag van de clubicoon, die in 2013 is overleden. De Arnhemse club past voor de gelegenheid het shirt aan. Zo zal KWF Kankerbestrijding op de borst prijken.