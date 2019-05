Büttner terug in basis Vitesse, Bero en Matavz op de bank

Bij Vitesse zijn Bero en Büttner na schorsingen weer beschikbaar. Sloetski wil tegen VVV ‘een goed en volwaardig team neerzetten’. Maar met het oog op de play-offs, die in mei in razend tempo worden afgewerkt, maakt hij ook tactische keuzes. ,,We willen optimaal presteren in een drukke periode”, zegt de coach. ,,Ik ga dus wel enigszins rouleren tegen VVV.”

Spitsen

Op het kunstgras van Venlo krijgt Navarone Foor de voorkeur boven Bero, die dit seizoen al acht gele kaarten heeft verzameld. In de spits kiest Sloetski voor Bryan Linssen en Thomas Buitink.

Daarmee staat Büttner links op het middenveld. Vitesse betracht voorzichtigheid met Matavz. De Sloveen is na maanden afwezigheid door een kuitbeenbreuk pas enkele weken weer fit.

,,Wellicht komt hij in het veld”, stelt Sloetski. ,,Dat ligt aan het verloop van de wedstrijd.”

FC Utrecht

Vitesse staat voor de slotronde vijfde in de eredivisie. Sloetski hecht vanwege televisiegeld veel waarde aan die positie. De Arnhemse club is al verzekerd van de play-offs om Europees voetbal, maar moet in Venlo een goed resultaat neerzetten. De Gelderse equipe dient FC Utrecht achter zich te houden. De club uit de Domstad speelt tegen Heerenveen.

,,Wij moeten de laatste wedstrijd winnen”, concludeert Sloetski. ,,Dat biedt zekerheid over de vijfde plaats.”

Sloetski beschikt voor het duel in Limburg (aanvang 19.30 uur) over een nagenoeg fitte selectie. Anderlecht-huurling Mohammed Dauda is ook weer beschikbaar. Hilary Gong (knie) en Arnold Kruiswijk (rug) ontbreken. Charly Musonda is fit, maar zal op het kunstgras niet in actie komen. ,,Dat is uitgesloten”, reageert Sloetski.