Büttner vraagteken, Ødegaard in basis Vitesse

Vitesse loopt buiten Arnhem slechts 1 op 10

10:20 ARNHEM - Vitesse is naast de traditionele top-3 de enige club in Nederland die in de afgelopen vier seizoenen speelronde 9 ingaat met een positie in de top-6 van de ranglijst. Maar: de Arnhemse formatie heeft ook pas één van de laatste tien uitwedstrijden in de competitie gewonnen. Na de zege bij PEC (0-2 van 16 september) wil trainer Leonid Sloetski nu toeslaan bij Excelsior.