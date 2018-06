Büttner wil nu heel seizoen voetballen bij Vitesse

Buitenspel

,,Die twee seizoenen bij Vitesse stemmen me dus allerminst tevreden”, stelt Büttner. ,,Maar tegenslag is ook leerzaam. Ik heb me terug geknokt. Ik heb de laatste maanden van het vorige seizoen laten zien wat ik kan. Dat ik werd teruggezet naar het beloftenteam hakte er wel in, hoor. Ik blijf van mening dat het terugzetten niet helemaal terecht was. Maar ik heb me als prof opgesteld en heb me opgericht. Ik ben nu ook uitmuntend door de fitheidstesten van Vitesse gekomen. Hart, vetmeting, oogarts, tandarts. Alles was goed.”