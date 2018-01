Castaignos levert salaris in voor plek bij Vitesse

VITESSE IN SPANJEOLIVA – Luc Castaignos wil bij Vitesse zijn carrière nieuw leven inblazen. De spits uit Zuid-Holland heeft voor een huurperiode in Arnhem zelfs een fors deel van zijn salaris ingeleverd.

,,Geld is niet alles”, antwoordt de spits. ,,Uiteindelijk ben ik een liefhebber. Spelen is belangrijker dan geld. Ja, dat heeft ook te maken met het punt, waarop ik in mijn carrière ben beland.”

Castaignos (25) zit in een moeilijke fase van zijn voetballoopbaan. Na avonturen bij Feyenoord, Internazionale, FC Twente en Eintracht Frankfurt is de Zuid-Hollander bij Sporting Portugal op een zijspoor beland.

,,De laatste jaren zijn moeilijk”, geeft Castaignos op het trainingskamp van Vitesse in de Spaanse badplaats Oliva toe. ,,In de beginjaren van mijn carrière ging alles goed. Bij Feyenoord ging alles vanzelf. Ik leefde in een droom. Nu zit ik in een dip. Dan is het knokken. Nou, er kan veel over mij gezegd worden, maar ik ben niet vies van hard werken.”

Frustraties

Castaignos heeft een methode om de sportieve sores te verwerken. ,,Ik schrijf frustraties en emoties van me af”, vertelt hij. ,,Er ligt thuis dus geen stapel met notities. Ik schrijf ook niet in volzinnen. Het krijgt gewoon allemaal even een plek en ik lees niets terug.”

Aan de realiteit van het voetbalveld kan de Zuid-Hollander met zijn pennenstreken niet ontsnappen. Castaignos staat bij Vitesse op het tweede plan. Het leidt tot een vleugje cynisme.

,,Ik schijn het beste in mijn collega-spitsen boven te halen. Bij Sporting is dat Bas Dost, bij Vitesse Tim Matavz. Ik kan de clubs of de trainers geen enkel verwijt maken. Ik heb met de volle 100 procent voor Vitesse gekozen. Het zit alleen even niet mee.”

Trots