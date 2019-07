Centrale verdediger Thelander op dood spoor bij Vitesse

Vitesse blijft op gelijkspel steken tegen Poolse middenmo­ter

6 juli OPALENICA - Vitesse heeft het tweede oefenduel op het trainingskamp in Polen gelijk gespeeld. De Arnhemse club kwam in Opalenica tegen de bescheiden club Korona Kielce, afgelopen seizoen nummer tien in het Oost-Europese land, uit op 1-1. Matus Bero zorgde voor de gelijkmaker.