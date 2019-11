Chelsea-huurling Blackman start trainingen bij Vitesse

ARNHEM - Chelsea-huurling Jamal Blackman start zijn avontuur bij Vitesse. De doelman begint per direct met trainen bij de Arnhemse profclub. De Brit komt (voorlopig) niet in actie voor de eredivisionist. Hij revalideert in de hoofdstad van Gelderland van een zware knieblessure.

Vitesse heeft met Chelsea over Blackman (25) een speciale deal gesloten. De Engelsman gaat in Arnhem ‘allereerst’ herstellen van zijn kwetsuur. Hij sluit dan ‘op termijn’ aan om op niveau te komen. De Britse topclub ziet daarvoor bij de partnerclub uit Gelderland de beste mogelijkheid. Op het trainingscentrum Cobham in Londen kan Blackman alleen met jeugdspelers trainen.

Blackman is een voormalig jeugdinternational van Engeland. Hij staat al jaren onder contract bij Chelsea. In de voorbije jaren werd hij verhuurd aan Middlesbrough, Östersunds FK in Zweden, Wycombe Wanderers en Sheffield United. Hij staat op 117 profduels.

Vitesse heeft als keepers al Remko Pasveer, Kostas Lamprou, Bilal Bayazit en Jeroen Houwen in de stal. Pasveer geniet alle vertrouwen van de clubleiding.