Clark rood, Vitesse verliest met 3-2 bij Heracles

Vitesse stond bij rust in Overijssel op 2-2 en dat was verbazingwekkend. De kansen regen zich aaneen voor de equipe van Leonid Sloetski. Maar Heracles ontsnapte bij twee pogingen van Martin Ødegaard en een inzet van Clark. Mohammed Dauda verprutste in twintig minuten drie kansen.

Gelijkmaker

Maar daarna sloeg Dalmau weer toe. Nu kopte hij binnen, omdat Matus Bero slecht dekte: 2-1. Even daarvoor trok Clark aan de handrem bij Brandley Kuwas. Hij kreeg geel. En met die kaart op zak maakte de Engelsman even later weer een overtreding op Kuwas. De back kon met rood vertrekken, waardoor Alexander Büttner alsnog kwam. De Achterhoeker was voor de ontmoeting in Almelo gepasseerd door Sloetski. De Rus offerde spits Dauda.