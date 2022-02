Club in nood zoekt een uitweg: Letsch beleeft zwaarste periode als coach bij Vitesse

Vitesse stapt onder hoogspanning op de bus naar Utrecht. Er is crisis in Arnhem. Bij een enkele nederlaag wordt clubeigenaar Valeri Oyf al onaangenaam. Dan fronsen de wenkbrauwen. Maar intussen is de Rus ontstemd. Narrig. Nerveus.

Cheftrainer Thomas Letsch (53) zit er mee. De Duitser, kind van de deelstaat Baden-Württemberg, heeft grote verdiensten in de hoofdstad van Gelderland. Met Europese overwintering als unicum in de clubgeschiedenis. Met jubel en loftuitingen. Maar hij staat nu zwaar onder druk. Vijf nederlagen op rij, verdeeld over de competitie, KNVB-beker en Conference League, dat is gewoonweg onacceptabel. De coach weet dat al te goed. Voetbal is een dagproduct. Op een gegeven moment is een positie onhoudbaar. FC Utrecht staat voor de deur. In de Domstad ruiken ze bloed.