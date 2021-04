Clubicoon Edward Sturing langer hoofd opleiding Vitesse

Video Vrees voor Muur van ADO in De Les van Vites: ‘Dan wordt het een magere 5-0’

6 april ARNHEM - De achterban van Vitesse is in de ban van de KNVB-bekerfinale. Na de zege op FC Twente is er vrolijkheid en optimisme bij de aanhang van de club. ADO Den Haag wacht nu. ,,Normaal is Vitesse de helpende hand voor een club in nood, maar ditmaal verwacht ik toch een magere 5-0”, zegt fanatiek supporter Bjorn Courbois, vaste gast in De Les van Vites.