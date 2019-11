Clubicoon Edward Sturing topkandidaat voor trainerspost bij Vitesse

Onzichtbare td

Allach was vrijdagavond in Heerenveen. De ‘td’ liet zich na afloop niet zien. Ook afgelopen week, met de crisis op het hoogtepunt, was hij onzichtbaar. Als adept van het Peter Bosz-voetbal had hij wel de nodige kritiek op Sloetski. Maar die hield hij immer intern.



Sloetski stapte op na de 3-2 nederlaag van Vitesse in Friesland. Hij besloot dat meteen na het duel in het Abe Lenstra Stadion. Daar evenaarde de Arnhemse club een negatief clubrecord. Maar de Rus zat al maanden op dood spoor. In de spelersgroep was er geen vertrouwen in de coach en zijn concept.