Clubs staan in de rij voor Ødegaard; ook Ajax

Ødegaard zit in zijn vierde contractjaar bij Real Madrid. Hij is de voorbije seizoenen verhuurd aan Heerenveen en Vitesse (dit seizoen).



In principe keert hij deze zomer terug bij Real. In de voorbereiding wordt dan bekeken of hij bij de selectie aansluit of opnieuw wordt verhuurd. een derde optie is een transfer.



,,Een transfer met terugkoopoptie is een mogelijkheid”, vertelde Ødegaard deze winter over zijn toekomstplannen. ,,Real Madrid blijft mijn doel. Maar dat kan ook via een omweg. Wedstrijden spelen en doorgroeien is voor mij het belangrijkste.”