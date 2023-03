Cocu baalt stevig van nederlaag, maar genoot van eerbetoon voor Bos: ‘Kippenvel op mijn armen’

,,Bij de minuut applaus had ik echt kippenvel op mijn armen”, zei de trainer, die van 1990 tot 1995 samenspeelde met de Arnhemse clubicoon. ,,Het spandoek dat de supporters hadden gemaakt was ook prachtig. We speelden natuurlijk in speciale shirts. Al met al was het een schitterend eerbetoon. Jammer dat we niet een mooier resultaat konden boeken.”

Slordig

Want daar was Cocu flink teleurgesteld over. Een schot van Jesper Karlsson nekte Vitesse. ,,De eerste helft was niet goed. We waren veel te slordig aan de bal, gaven AZ te veel ruimte. We mochten niet klagen dat het bij rust 0-1 stond. In de tweede helft waren we wel scherp. Speelden we compact. Waren we beter aan de bal. En dan zie je dat we best wat kansen krijgen.”

Niet effectief

Maar niet voor het eerst dit seizoen deed een gebrek aan effectiviteit Vitesse de das om. ,,We creëren wel kansen, maar maken ze niet af. Aan de andere kant geven niet veel weg, maar gaan er relatief veel kansen in. Dan is het niet zo raar dat je onder in de eredivisie staat en we keihard moeten blijven vechten om erin te blijven. Dat is helaas wat het is.”

