Cocu blij met bonuspunt Vitesse: ‘Ingespeeld op zwakke punt Ajax’

Phillip Cocu straalde van oor tot oor na de 2-2 van Vitesse bij Ajax. De coach van de Arnhemse club begroette een bonuspunt in de Arena. Dat had niemand in het Gelderse kamp verwacht.

,,Tactisch stonden we goed en we hebben een dosis geluk gehad”, sprak Cocu na afloop. ,,Dit is een heel mooi resultaat.”

Ruimte

Het strijdplan was snel uitgedokterd. Cocu bestudeerde beelden van Ajax in de Champions League, maar ook van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club uit Deventer pakte ook een punt in de Arena (1-1). De coach zag dat de Amsterdamse formatie veel ruimte weggaf en zo in de counter te kloppen was.

,,Die speelwijze kost kracht”, sprak Cocu. ,,De nadruk ligt op verdedigen en dan moet je die enorme afstanden afleggen in de uitbraak. Het gaat er dan om superscherp te zijn bij de kansen die je krijgt. En je moet ook geloof hebben. Vertrouwen. We hebben gekeken hoe Ajax goals tegen krijgt. Op de training hebben we de zaken tactisch neergezet en daar scoorden we ook twee keer uit de counter.”

Ultieme stunt

,,We hebben op Ajax’ zwakke punten ingespeeld. Dat levert twee goals op. En we creëerden ook meer mogelijkheden. Er was zelfs kans op een derde goal met Mohamed Sankoh. Dat was de ultieme stunt geweest. Een zege was niet geheel terecht, natuurlijk. Maar tactisch stonden de zaken goed.”

Cocu zag ook strijd en passie. ,,Over 90 minuten. Dat ballen worden geblokt. Dat iemand zich voor de bal werpt. Dat wil ik zien. En zeker ook weer de volgende wedstrijd. We moeten zondag tegen Go Ahead. Dan is deze strijd ook weer een voorwaarde.”