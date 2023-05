Cocu legt lat Vitesse omhoog: meer avontuur in nieuwe voetbaljaar

En zo breekt na een rampseizoen zowaar nog de lach door in Arnhem. Vitesse eindigt door de 1-0 zege op landskampioen Feyenoord boven NEC in de eredivisie. De aartsrivaal. Het is een onvoorstelbaar scenario. Je zou er een maand geleden nog voor gek voor zijn verklaard.

Bij NEC is het hele voorbije jaar gesproken over de play-offs. Zelfs over Europees voetbal. Maar na het vijftiende (!) gelijke spel van de Nijmegenaren heerst juist in de Gelderse hoofdstad een opperbeste stemming. Bij de club die een seizoenlang tegen degradatie heeft gestreden. Het is een titel van niks, de Nummer 1 van Gelderland. Maar alles en iedereen bij Vitesse hecht er enorm veel waarde aan.