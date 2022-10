Cocu niet geschrokken van Vitesse: ‘Maar we hebben nog wel een weg af te leggen’

Phillip Cocu baalt van de start van zijn trainerschap bij Vitesse. De 3-0 nederlaag bij FC Twente van zaterdagavond is een zware teleurstelling. ,,Ik ben niet geschrokken”, stelt hij. ,,Dit is de harde werkelijkheid van dit moment.”

Vitesse was zaterdag kansloos in De Veste. ,,Het resultaat is echt een bittere tegenvaller”, zegt Cocu. ,,Natuurlijk werden we ver teruggedrongen, maar we bleven lang in de wedstrijd. De uiteindelijke 3-0 is dan wel fors. Aanvallend hebben we te weinig gebracht. Twee kansen over de hele wedstrijd is schaars.”

Zware klus

Voor de opvolger van Thomas Letsch wacht in Arnhem een zware klus. De komende weken volgen confrontaties met Fortuna Sittard, Cambuur en FC Emmen. Rustig bouwen aan een teamproces is er zo niet bij.

,,Het is duidelijk dat we uit die reeks resultaat moeten halen”, zegt Cocu. ,,We moeten de zaken dus snel goed neerzetten. In topsport is er nooit tijd. Een wedstrijd is een heel goede indicatie voor de werkzaamheden die er liggen. Dus deze wedstrijd is absoluut van invloed op de indeling voor de komende week.”

Mentale weerbaarheid

Cocu moet ook aan de slag op het psychologische vlak. Met 5 punten uit 8 duels is het vertrouwen broos bij Vitesse. ,,Een start tegen Twente is natuurlijk moeilijk”, vertelt de trainer. ,,Twente kan je terug dwingen en kan uit de omschakeling spelen. We waren absoluut niet goed. Maar in fases heb ik wel zaken gezien, waarmee we aan de slag kunnen.”

,,Uiteraard heeft de slechte start effect op het vertrouwen. Maar ik had wel ingeschat dat dit erg lastig zou worden. Daarbij moet ik de jongens ook de credits geven voor hun mentale weerbaarheid. Bij niemand ging het koppie naar beneden en kwamen de onderlinge verwijten. Ik heb geen gebaartjes gezien. Het is nu zaak de rug te rechten en weer op te staan. Maar dit is ook een les. We hebben met Vitesse nog wel een weg af te leggen.”

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker